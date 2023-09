Napoli: scoppia il caso Osimhen per un video della società su Tik Tok. L'agente minaccia querele

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La "tafazzite" sembra d'improvviso aver colpito il Napoli campione d'Italia. L'ultimo episodio di poche ora fa crea infatti l'ennesimo attrito in pochi giorni con il suo calciatore più prezioso, il capocannoniere dello scorso campionato, il nigeriano Victor Osimhen. La questione iguardaun video che il club avrebbe condiviso su Tik Tok e poi dopo un po' cancellato maldestramente. Questo filmato non è stato percepito in maniera positiva dall'entourage del giocatore nigeriano. L'agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha espresso la sua rabbia, definendo l'accaduto come "grave" e anticipando possibili azioni legali. Calenda ha manifestato il suo disappunto su X (precedentemente noto come Twitter), sottolineando che il video, che prendeva in giro Victor, è stato prima condiviso e poi rimosso, ma troppo tardi. Ha inoltre lamentato il trattamento subito dal suo assistito di recente, tra cattiva stampa e notizie false, riservandosi il diritto di agire legalmente per proteggere Osimhen. E nel frattempo Osimhen ha cancellato dal suo profilo la gran parte delle foto in cui indossa la maglia del Napoli ed i like messi ai post della SSC Napoli. - (PRIMAPRESS)