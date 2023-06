Napoli-Sampdoria 2-0: parte la premiazione e la festa al Maradona

Il rigore segnato da Osimhen

NAPOLI - Un Napoli strepitoso si fa da solo il regalo per la festa finale al Maradona battendo 2-0 anche la Sampdoria. . I doriani salutano la Serie A con la sconfitta,2-0, decretata dal rigore di Osimhen (64') e dalla botta di Simeone (85'). Al triplice fischio è cominciata la vera kermesse della serata. Tanti ospiti del mondo della musica e dello spettacolo sul megapalco nello stadio (show in diretta su Rai2). E oltre ai premi, anche le lacrime per Spalletti, che lascia il club, come annunciato.