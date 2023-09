Moto Gp: sul circuito di Motegi in Giappone, Jorge Martin (Ducati Pramac) vince la Sprint Race

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - MotoGp: sul circuito di Motegi, Jorge Martin fa tris nella Sprint Race. Dopo le due recenti vittorie nelle gare a San Marino e in India, lo spagnolo della Ducati Pramac, partito dalla pole (valida anche per il Gp del Giappone) ha chiuso la gara in testa. Dietro di lui il sudafricano Brad Binder con la Ktm, e il leader iridato Francesco Bagnaia, Ducati, che ora vede assottigliato a 8 punti il vantaggio in classifica su Martin. Jack Miller (Ktm) 4°, poi Johann Zarco (Ducati Pramac), Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Marc Marquez (Honda). - (PRIMAPRESS)