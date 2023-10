Moto Gp: in Indonesia trionfa Pecco Bagnaia e torna in testa al mondiale davanti a Martin

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - Pecco Bagnaia trionfa nel Gp di Indonesia e torna in testa al Mondiale con 18 punti sullo spagnolo Martin, caduto al 14° giro. Il torinese, con una gara perfetta, riesce a mettere in fila l'Aprilia dello spagnolo Vinales e la Yamaha del francese Quartararo. Ottima quarta piazza per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del Team Gresini proprio davanti a Marco Bezzecchi (Ducati VR46), quinto a pochi giorni dall' intervento alla clavicola. Ottavo Enea Bastianini con l'altra Ducati ufficiale. - (PRIMAPRESS)