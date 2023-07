Mondiali scherma: Italia a digiuno nell’ultima giornata ma resta il fantastico oro nel fioretto del Dream Team

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’ultima giornata dei mondiali di scherma a Milano lascia l’Italia senza medaglie. Dunque non si riuscirà ad eguagliare il record di Catania con 11 podi. Tutto è successo perché i fiorettisti azzurri, pur in vantaggio sul Giappone hanno dovuto subire una loro clamorosa rimonta.

Resta tuttavia la soddisfazione del podio tutto azzurro nella gara individuale e l’oro a squadre contro la Francia. Alice Volpi (campionessa del mondo in carica), Arianna Errigo (argento nell’individuale), Martina Favaretto (bronzo Mondiale) e Francesca Palumbo hanno battuto 45-39 la Francia di Ysaora Thibus, che non ha potuto nulla nell’ultimo assalto contro una meravigliosa Francesca Palumbo, subentrata alla Errigo, non al meglio. - (PRIMAPRESS)