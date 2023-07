Mondiali scherma: il sorprendente oro del marchigiano Tommaso Marini con la vittoria sull’americano Itkin

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'oro conquistato ieri da Tommaso Marini nel fioretto ai Mondiali di Milano ha ancora del commovente per la determinazi9ne dell'atleta azzurro che ha battuto 15-13 l'americano Itkin dopo una finale ad alto tasso di adrenalina. Il marchigiano in semifinale aveva piegato 15-13 il campione in carica Lefort, che l'aveva beffato un anno fa (15-14) nel- l'epilogo iridato al Cairo.In preceden- za successi con Savin (15-9) e Filippo Macchi (15-11) nel derby azzurro. Delusione per le rapide eliminazioni di Daniele Garozzo e Alessio Foconi. Dopo il tre su tre delle donne, è sempre grande Italia anche nel fioretto uomini - (PRIMAPRESS)