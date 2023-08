Mondiali Atletica Budapest: Gianmarco Tamberi è oro con 2,36 davanti all’americano Harrison

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Mondiali Budapest,Tamberi è oro nell'alto ai mondiali di atletica di Vudapest. Con una gara in crescendo, Gianmarco Tamberi, già oro a Tokyo 2020, vince il titolo mondiale di salto in alto non abbandonando i suoi rituali portafortuna come la barba tagliata solo a metà. L'azzurro supera solo al secondo tentativo la sua misura di ingresso (2.25),ma poi supera al prima colpo 2.29, 2.33 e infine 2.36. Una sequenza straordinaria che lo proietta davanti a tutti e alla medaglia d'oro. Argento per lo statunitense Harrison (2,36, ma un errore in più rispetto all'azzurro) e bronzo per il qatariota Barshim (2,33). Marco Fassinotti chiude al 12° posto (2,20m). - (PRIMAPRESS)