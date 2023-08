Mondiali Atletica Budapest: dopo le medaglie di Palmisano e Fabbri ecco chi c’è in gara oggi

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Dopo il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km. di marcia e l'argento nel lancio del peso di Leonardo Fabbri, i mondiali di atletica di Budapest oggi

ben 11 azzurri saranno impegnati in pista. Grande attesa per Alessandro Sibilio, impegnato nelle semifinali dei 400 ostacoli insieme a Mario Lambrughi. Da non perdere la finale del salto triplo, dove Emmanuel Ihemeje potrebbe essere un outsider per le posizioni che contano visto l’equilibrio generale. - (PRIMAPRESS)