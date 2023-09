Mondiale rugby: a Lione gli All Blacks travolgono l’Italia 96 a 17. Ora bisognerà vincere con la Francia

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Che non ci fosse storia nel match con gli All Blacks era scontato ma la sonora sconfitta sconfitta dell'Italia a Lione (96-17) richiede una analisi attenta. Troppi errori nelle mischie e sguardo poco alto per vedere il gioco sui laterali. La Nuova Zelanda è andata a segno con ben 14 mete. Belle le marcature di Capuozzo e Ioane ma sono state poca cosa. Gli Azzurri che hanno un'altra chance di qualificazione ai quarti della Rugby World Cup il prossimo 6 ottobre, quando sarà assolutamente necessario battere la Francia. - (PRIMAPRESS)