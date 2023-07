Gp del Belgio: vince Verstappen davanti al compagno Perez e la Ferrari torna sul podio con Leclerc

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Max Verstappen vince il GP Belgio a Spa dopo esser partito sesto in griglia. È una doppietta Red Bull con Perez 2°. Charles Leclerc chiude al terzo posto lasciandosi Lewis Hamilton alle spalle e riportando la Ferrari dopo molto tempo sul podio. Gara sfortunata per Carlos Sainz costretto al ritiro per un grave danno alla sua SF-23 dopo l'incidente al via con la McLaren di Oscar Piastri. La pioggia è arrivata ma solo leggermente e non ha dunque condizionato la corsa sul circuito di Spa-Francorchamps. - (PRIMAPRESS)