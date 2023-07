Gp d’Austria: vince Verstappen ma fioccano proteste sulla gara e cambia la classifica

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Verstappen vince il Gp d'Austria di Formula Uno ma una protesta dell'Aston Martin cambia la classifica per la decisione della FIA di accogliere il ricorso del team inglese in particolare con riferimento alla mancata sanzione di numerosi track limits non correttamente valutati dalla direzione gara. Ne hanno fatte le spese 8 piloti, tra cui il ferrarista Carlos Sainz che ha subito 10 secondi di penalizzazione ulteriore che sommati al suo tempo di gara lo hanno fatto retrocedere al sesto posto. Ecco la nuova classifica dopo le decisione della federazione.

1. Verstappen (=) 2. Leclerc (=) 3. Perez (=) 4. Norris (+1) 5. Alonso (+1) 6. Sainz (-2) 7. Russell (+1) 8. Hamilton (-2) 9. Stroll (+1) 10. Gasly (-1) - (PRIMAPRESS)