F1 Gp Singapore: il trionfo della Ferrari di Carlos Sainz. Il grazie su X della Scuderia del Cavallino

(PRIMAPRESS) - SINGAPORE - "For the Team, for the Tifosi Grazie a tutti! #SingaporeGP #F1 ", così in serata il messaggio della Scuderia Ferrari su X. La Ferrari tornata alla vittoria dopo oltre un anno al Gp Singapore. Ha trionfato Carlos Sainz con un emozionante gara. Battuti in volata Norris (McLaren) ed Hamilton (Mercedes). Leclerc 4°, poi Verstappen. Sainz,dalla pole,resta al comando mentre Leclerc scavalca Russell al 2° po- sto. Le Ferrari fanno gara di testa, ma il gruppo resta compatto. Con Russell davanti a Norris ed Hamilton. Verstap- pen da 11° diventa 8° in poco, poi si accoda a Ocon che al 44° giro però deve ritirarsi. La Mercedes cambia ancora le gomme e tenta il tutto per tutto, ma Russell che era 3° sbatte nel finale. - (PRIMAPRESS)