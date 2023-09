Coppa Davis: l’Italia qualificata per la finale di Malaga. La rivelazione Matteo Arnaldi

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia si è qualificata per le Finals di Coppa Davis a Malaga in programma dal 21 al 26 novembre. Gli azzurri di capitan Volandri, nella ultima sfida del girone A, ottengono il punto che serviva per l'accesso alla fase finale a 8 in terra iberica grazie al successo di Matteo Arnaldi in due set sullo svedese Leo Borg. Gli azzurri sono così sicuri del 2° po- sto davanti al Cile. Italia qualificata con Canada, Repubblica Ceca, Serbia, Olanda, Finlandia, Australia e, una tra Francia e Gran Bretagna. - (PRIMAPRESS)