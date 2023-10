Champions League: l’Inter vince 1-0 con i portoghesi del Benfica e va in testa al girone con la Real Sociedad

(PRIMAPRESS) - MILANO - Nel girone di Campion League l'Inter va in testa insieme agli spagnoli della Real Sociedad con cui aveva condiviso anche l'1-1 all'esordio del girone. La squadra di Inzaghi vince la sua prima partita nel girone di Champions con i portoghesi del Benfica che sono stati battuti 1-0 e forse la partita poteva finire anche con qualche gol in più viste le occasioni dei nerazzurri sopratutto nel secondo tempo.. In avvio doppia chance non sfruttata da Dumfries, bravo Sommer su Aursnes. Ci prova anche Barella. Nella ripresa Dumfries spreca ancora, sfortunato Lautaro: traversa e palo in 6'. La decide Thuram in girata. Trubin nega altre due volte il raddoppio al 'Toro' - (PRIMAPRESS)