Champions League: il Manchester City sul tetto d’Europa. Battuto l’Inter per 1-0

(PRIMAPRESS) - ISTAMBUL - Il Manchester City vince la sua prima coppa di Champions League battendo l'Inter per 1-0 con un gol di Rodri al 68'. Più occasioni per gli inglesi con tiri in porta un po' meno i neroazzurri che in due occasioni sono stati fermati da un rimpallo su Lukaku e una traversa che ha creato brividi. Fallisce,dunque,l'assalto dell'Inter alla coppa. La Champions va al Manchester City che vince la finale di Istanbul. Bernardo Silva sfiora l'incrocio,Onana chiude su Haaland.L'Inter spezza il ritmo agli avversari. Ripesa.Lampo Lautaro,Ederson lo "mura". Dopo un possesso palla pro- lungato il City trova il gol con Rodri (68'). Reazione Inter: Dimarco colpisce la traversa di testa poi è Lukaku a fermare la ribattuta.Onana salva su Foden.Miracolo di Ederson su Lukaku (90'). L'abbraccio di Guardiola ai suoi giocatori. - (PRIMAPRESS)