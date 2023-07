Calcio femminile: ai mondiali in Nuova Zelanda l’Italia ha battuto l’Argentina (1-0)

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - Esordio vincente dell'Italia ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre del ct Milena Bartolini hanno battuto l'Argentina per 1-0, grazie a un gol di testa di Cristiana Girelli all'87', da poco entrata in campo. Girelli, attaccante della Juventus,è la prima giocatrice dell'Italia ad andare a segno in due diverse edizioni del Mondiale Femminile. - (PRIMAPRESS)