Atletica: l’Italia vince per la prima volta gli Europei a squadre di Cracovia davanti a Polonia e Germania

CRACOVIA - E' una vittoria storica quella della nazionale italiana di atletica che a Cracovia ha conquistato per la prima volta gli Europei a squadre (l'ex Coppa Europa). Azzurri con 426,5 punti, davanti a Polonia (402,5) e Germania (387,5). Nell'ultima giornata di ieri sono arrivate due medaglie d'oro per gli azzurri grazie al successo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto (2,29) e di Zane Weir nel getto del peso (21,59m). Bronzo per Larissa Iapichino nel salto in lungo, così come Filippo Tortu nei 200, per Yemen Crippa nei 5 mila e per la staffetta 4x400 mista.