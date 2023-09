33° Gran Premio Nuvolari: oggi tappa verso San Marino per i 275 equipaggi. In testa la Fiat 508 Sport di Turelli-Turelli

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - La 33a edizione del Premio Nuvolari entra nel vivo della competizione per i 275 equipaggi di auto storiche che dovranno affrontare i tornanti delle colline toscane per poi arrivare a San Marino. Domani domenica 17 settembre, sarà la terza ed ultima tappa per gli equipaggi che faranno ritorno a Mantova. Partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, poi a Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri, per arrivare in pista a Imola, all’interno del celebre Autodromo di Formula 1 Enzo e Dino Ferrari. L’arena di PiazzaAriostea sarà il colpo d’occhio che Ferrara riserverà ai concorrenti. Sarà poi la volta del rientro in terramantovana, attraverso i controlli a timbro di Conselice, Argenta, Poggio Rusco e Revere. Infine l’arrivo a Mantova, dopo 4 giorni e 1.130 km di gara, e la premiazione tra le mura di Piazza Sordello. Al momento la classifica parziale vede in testa l'equipaggio Turelli – Turelli (n. 59), alla guida di una Fiat 508 S Sport Coppa Oro del 1934. Al secondo posto segue la coppia Patron – Patron (n. 55) a bordo di una MG L Magna del 1933, terzo classificato l’equipaggio n. 64 di Vesco – Vesco con una Fiat 508 S del 1935. - (PRIMAPRESS)