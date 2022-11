Usa, elezioni midterm senza veri vincitori. Flop per Trump e Biden rivendica: “Miglior voto da 40 anni”

(PRIMAPRESS) - USA - L'onda rossa prefigurata da Trump, riferita ad una affermazione dei repubblicani nelle elezioni di midterm che si sono tenute ieri, non c'è stata tanto da far dire a Biden che è stata la miglior midterm da 40 anni. "Abbiamo perso meno seggi alla Camera di qualsiasi presidente democratico nella sua prima elezione di Midterm in almeno 40 anni. E abbiamo avuto le migliori Midterm per i governatori dal 1986. Il popolo americano ha parlato": Lo twitta Joe Biden il giorno dopo il voto Biden e pur riconoscendo la frustrazione degli elettori, ha affermato che una "schiacciante maggioranza" di americani ha sostenuto la sua agenda economica. - (PRIMAPRESS)