Rapporti Usa-UE, Breton (UE):"Bisogna resettare le nostre relazioni transatlantiche"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Dopo il ritiro delle truppe Usa dall' Afghanistan e l'accordo 'Aukus' tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito "c'è una forte percezione che la fiducia tra Ue e Usa sia stata erosa. E' probabilmente il momento di mettere in pausa e resettare la nostra relazione". Così il Commissario Ue per il Mercato interno, Breton, al Consiglio Atlantico a Washington. "In Europa c'è la sensazione che si siano rotte le nostre relazioni transatlantiche", ha detto. Serve una "difesa comune per l'Europa" per "agire da soli se necessario". - (PRIMAPRESS)