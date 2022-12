Primarie USA: nel 2024 i Dem inizieranno dal South Carolina per tutelare le minoranze afro

(PRIMAPRESS) - USA - Le nuove primarie americane dei democratici che si terranno nel 2024 sono destinate a cambiare la storia. Il presidente Biden e il partito democratico si pre- parano a rivoluzionare le primarie facendole partire non più dall'Iowa, come succede da mezzo secolo, ma dal South Carolina il 6 febbraio, seguito da Nevada e New Hampshire la settimana dopo, da Georgia (20 febbraio) e Michigan (il 27. Una proposta che mira a dare fin dall' inizio più voce nel processo di selezione del 'nominee' agli afroamericani e alle altre minoranze, vera ossatura del partito, come ha spiegato il presidente in una lettera ai dem. - (PRIMAPRESS)