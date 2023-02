Pallone-osservazione cinese sugli USA. Come funziona la sfera-spia che sorvola da giorni l’America

(PRIMAPRESS) - USA - Il Pentagono ha deciso per il momento di non abbattere il pallone-spia cinese in volo in alta quota sugli Usa per evitare che pezzi in caduta possono generare pericolo alle persone. Il portavoce del Pentagono, Ryder, ha spiegato che il pallone viene seguito da diversi giorni e che "viaggia a un'altezza ben al di sopra delle rotte degli aerei commerciali, ma non è una minaccia militare o per le persone a terra". Il Pentagono ha adottato misure "per evitare la raccolta di informazioni sensibili".

Ma come funzione un pallone-spia? Il suo termine è pallone da osservazione che nella sua modalità di pallone vincolato, cioè ancorato a terra, veniva utilizzato già alla fine dell'Ottocento per le osservazioni ma altro non era che una sorta di mongolfiera. Quello attuale, invece, ha un volo proprio ch3 funziona come un satellite, dunque, fuori la portata di rotte aeree.





- (PRIMAPRESS)