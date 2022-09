Morte Gorbaciov: Putin dice no ai funerali di Stato. Sabato le esequie del Premio Nobel

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Non ci saranno funerali di stato per l'ex presidente dell'Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, secondo quanto riferito dalla stampa russa. "Non ci sono piani per organizzare un funerale di stato per Gorbaciov", ha confermato Interfax. A dire no all'omaggio dello statista e Premio Nobel per la Pace, è il presidente russo Vladimir Putin. Il forte legame che la storia ha assegnato alla relazione tra Gorbaciov e l'Europa è per Putin qualcosa di insopportabile in uno scenario come quello innescato dalla sua assurda guerra all'Ucraina deteriorando i rapporti con buona parte del mondo. Persino l'amica Cina non condividerebbe la decisione di non tenere i funerali di Stato.

intanto è certo, come anticipato dalla Fondazione Gorbaciov, che il suo fondatore sarà sepolto nel cimitero di Novodevichy di Mosca accanto a sua moglie, Raisa, morta nel 1999.

Il funerale si svolgerà sabato, hanno riferito le agenzie di stampa russe, citando la figlia di Gorbaciov e un portavoce della sua fondazione. È stato riferito che si svolgerà nella famosa Sala delle Colonne all'interno della Casa dei sindacati di Mosca, lo stesso luogo in cui fu esposto il corpo di Josef Stalin.

Non è noto a questo punto se il presidente della Russia, Vladimir Putin, parteciperà o meno al funerale di Gorbaciov.

Un sondaggio del 2017 aveva rilevato che solo il 15% dei russi aveva un'opinione favorevole sull'ultimo leader sovietico. Molti, invece, in Occidente si erano espressi per i successi della sua vita dopo la notizia della sua morte, - (PRIMAPRESS)