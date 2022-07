Gas: sale il prezzo a 212 euro a megattora e Gazprom comunica la diminuzione di 7 mln di metri cubi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi riceveremo 7 mln di metri cubi di gas in meno. "Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 27 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 34 milioni di metri cubi effet- tuate nei giorni scorsi". Lo rende noto l'Eni. E i timori per ulteriori tagli delle forniture da parte del gigante russo hanno portato in netto aumento le quotazioni del gas. Ad Amsterdam, infatti, il prezzo è salito a quota 212 euro al megattora, facendo segnare un incremento pari al 6%. - (PRIMAPRESS)