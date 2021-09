Crisi sottomarini, Borrell (UE): “Difficoltà reali tra Europa e Usa”. Ridisegnare la geopolitica del vecchio continente

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Quella che è stata definita come la "crisi dei sottomarini" tra USA e Francia, non puó essere ridotto solo ad uno scontro commerciale e di penali su un contratto "rotto" tra i due paesi in favore di un asse transatlantico tra America, Australia e Regno Unito. Di fatto la situazione ha creato "difficoltà reali" nei rapporti tra Europa e Usa.Lo ha dichiarato il rappresentante della Politica estera Ue, Borrell, a New York. Quanto accaduto "non è positivo per l'Occidente" e non si limita a una questione bilaterale tra Usa e Francia ma bensì è qualcosa che "colpisce l'Unione Europea nel suo complesso". Si è comunque detto soddisfatto delle iniziative per ricomporre il contrasto, a partire dalla telefonata tra il presidente Biden e il presidente Macron anche se la vicenda dovrà spingere l'Europa a rivedere con più determinazione la sua politica transatlantica. - (PRIMAPRESS)