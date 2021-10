Covid in Brasile: una Commissione d'inchiesta accusa Bolsonaro per crimini legati alla pandemia

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) del Senato brasiliano chiederà oggi che il presidente Jair Bolsonaro sia accusato di una serie di crimini "intenzionali" durante la pandemia del Covid-19 che ha ucciso più di 600.000 persone nel suo Paese. Per la CPI, i crimini citati nel rapporto sono "intenzionali" perché il governo Bolsonaro ha deliberatamente deciso di non prendere le misure necessarie per contenere la circolazione del virus. - (PRIMAPRESS)