Covid Germania: scatterà il lockdown per i senza green pass. Merkel: "E' un atto di solidarietà nazionale"

(PRIMAPRESS) - BERLINO - "La situazione è seria e il carico delle strutture sanitarie è in parte ai limiti", ha affermato Angela Merkel nell'annunciare le misure decise dalla conferenza fra Stato federale e i Land tedeschi. Per chi non disporrà del certificato vaccinale sarà interdetto l'accesso negli esercizi commerciali a eccezione di quelli per l'acquisto di beni essenziali. Si tratta per la Merkel di "un atto nazionale di solidarietà" per ridurre il numero di contagi e la pressione sul sistema sanitario. - (PRIMAPRESS)