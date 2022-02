Ucraina: indecisione della Turchia sul passaggio alle navi russe ma Cavusoglu (Esteri) ammette: "Ora si tratta di guerra"

(PRIMAPRESS) - ANKARA (TURCHIA) - Il governo turco di Erdogan si èsarebbe deciso a chiudere il passaggio dal Bosforo per il Mar Nero anche se in queste ore è arrivata una smentita. Questa mattina era circolata la notizia che il governo di Ankara aveva preso posizioni sul conflitto in Ucraina e ritenendo l'aggressione Russa un'operazione di guerra. La Turchia. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. In questo contesto, Ankara ha deciso di bloccare il Bosforo per le navi russe in movimento sia verso il Mar Mediterraneo che verso il Mar Nero.

“La Convenzione di Montreux regola il passaggio delle navi da guerra dei paesi costieri e non costieri [nel Mar Nero]. Finora la Turchia ha rigorosamente rispettato la Convenzione, applicheremo in modo trasparente l'articolo 19 della Convenzione di Montreux. Inizialmente è stato un attacco della Russia, lo abbiamo valutato con esperti, militari e avvocati. Ora si è trasformata in una guerra. Questa non è un'operazione militare, questa è una guerra".- ha detto il ministero degli esteri turco.

Come si evince dalla dichiarazione del ministro degli Esteri turco, Ankara inizierà a monitorare attentamente il movimento delle navi da guerra russe attraverso il Bosforo. In particolare, Cavusoglu ha osservato che se le navi che non si spostano nel luogo della loro residenza permanente attraversano il Bosforo, saranno bloccate: non potranno attraversare lo stretto.

La Russia non ha ancora reagito a tali dichiarazioni della Turchia. Inoltre, nel primo caso, quando Ankara ha definito guerra l'operazione speciale russa, e nel secondo caso, quando ha bloccato il libero accesso al Bosforo per le navi russe, si tratta di provocazioni dirette contro la Russia, inoltre, è possibile che sotto la pressione dell'Occidente. - (PRIMAPRESS)