Conflitto Ucraina: Gantz: “Israele rimarrà a fianco di Kiev ma senza armi”. Forniti sistemi di allarmi antiaerea

(PRIMAPRESS) - ISRAELE -Israele conferma la sua posizione "A fianco Kiev,ma non con armi. Non cambierà la politica nei confronti dell'Ucraina". Lo ha detto il ministro della Difesa Gantz spiegando che il suo Paese resta al fianco di Kiev e dell'Occidente ma "non saranno fornite armi". Gantz ha affermato che Israele offrirà a Kiev "sistemi di allerta precoci per i civili".Nei giorni scorsi, il ministro ucraino Kuleba aveva chiesto l'invio di sistemi antiaerei. L'ex presidente russo Medvedev aveva avvertito che se Israle avesse cambiato linea, i rapporti con Mosca si sarebbero "distrutti". - (PRIMAPRESS)