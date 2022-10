Cina: si chiude il Congresso del Pcc con la rielezione di Xi Jinping e la riaffermata sovranità su Taiwan

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Sono state le note dell'Internazionale a chiudere i lavori del XX Congresso nazionale del Partito comunista cinese (Pcc) dopo aver riaffidato l'incarico di Segretario Generale a Xi Jinping per un nuovo mandato e dopo l'approvazione di un emendamento di modifica della Costituzione del partito. Ma al centro di questo congresso resta la posizione della Cina al controllo di tutte le funzioni di Taiwan.

L'approvazione della modifica della carta fondamentale del Pcc - che può essere fatta soltanto dal Congresso, che si tiene con cadenza quinquennale - è avvenuta alla cerimonia di chiusura dei lavori, alla Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen. Il Partito comunista cinese ha modificato la sua Costituzione consolidando lo status di Xi come 'nucleo' del partito. Come previsto dalle procedure, il Congesso ha eletto il Comitato centrale (l'organo decisionale a base più ampia del Pcc quando il Congresso non è in sessione) e la nuova Commissione centrale per l'ispezione disciplinare, l'organo che indaga sui funzionari corrotti. Sono stati eletti i nuovi membri di entrambi gli organi ed è stato avviato, di fatto, il processo di rinnovo dei dirigenti politici che si concluderà con la prima sessione plenaria del nuovo Comitato Centrale del Pcc, da cui è attesa la nomina delle cariche più alte del partito. - (PRIMAPRESS)