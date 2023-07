Tutela consumatori in Costituzione: ecco la proposta della Lega. Gusmeroli “Atto di modernità del Paese”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fare entrare il diritto e la tutela del Consumatore nella carta costituzionale. È la proposta di legge avanzata dalla Lega con il primo firmatario Alberto Gusmeroli, il presidente della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati. A spiegare la motivazione di questa proposta è lo stesso Gusmeroli: “Le nuove tecnologie, l’uso di piattaforme del web, gli acquisti online sempre più diffusi, stanno modificando i consumi e con essi si stanno modificando le tutele a garanzia dei consumatori non sempre ben dichiarate e comprensibili per le categorie più fragili. Ecco perché la tutela del consumatore - prosegue Gusmeroli - merita di essere elevata a rango costituzionale, consentendo al legislatore di definire un perimetro di protezione dell’utente”. La proposta è stata sottoscritta e condivisa da tutti i partiti ad eccezione del M5S ma Gusmeroli è ottimista: “Confido in un ripensamento del M5S perché questa non è una proposta di bandiera politica ma qualcosa che riguarda tutti. Sarebbe un segnale di grande modernità per il Paese che adegua la sua Costituzione ai tempi”. - (PRIMAPRESS)