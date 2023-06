Turismo Italia, Confesercenti: +12,5 mln di presenze rispetto allo scorso anno. Il ritorno degli stranieri d’oltreoceano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le previsioni calcolate sul numero di prenotazioni di ospitalità turistica nel trimestre "estivo" 2023 mostra un dato di tutto rilievo con 212,8 milioni di turisti in Italia. Si tratta di circa 12,5 mln di turisti in più rispetto allo scorso anno (+6,2%). Un aumento trainato dai turisti stranieri (+9,6%). E' quanto emerge dall'indagine Assoturismo-Confesercenti, realizzata dal Centro Studi turistici di Firenze. Previsioni positive, dunque,che potrebbero anche migliorare. Per il settore turistico i valori potrebbero superare i livelli pre-Covid, grazie ai viaggi che non sono stati ancora programmati. - (PRIMAPRESS)