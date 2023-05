Trasporti, Gibelli (Aastra): “La mobilità locale pubblica è un valore per la collettività”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il Trasporto Pubblico Locale è un grande valore per la collettività perché apre le porte delle nostre città, rende godibile il nostro Paese a tutti e sostiene le altre attività economiche del territorio, che diventa attrattivo a livello abitativo, a livello aziendale, a livello turistico”.Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, l’associazione datoriale di riferimento del Trasporto Pubblico Locale in Italia, in occasione del convegno ”Un Paese In Movimento: La Ripresa Della Mobilità Turistica E Non Solo, Fra Trasporto Pubblico Locale E Regionale”organizzato oggi a Roma da IlSole24ORE sul mondo del trasporto. “Un trasporto efficace significa 100 mild di euro risparmiati all’anno in Europa, - ha aggiunto Gibelli. I dati contenuti nel documento ‘EU Funds and Financing for Resilient Local Mobility’ di UITP non lasciano dubbi: la congestione del traffico costa all'economia europea l'1% del suo PIL, 100 miliardi di euro all'anno e ogni euro di valore creato dal trasporto pubblico locale genera un ulteriore creazione di valore compresa tra i 4 ei 6 euro”. - (PRIMAPRESS)