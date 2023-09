Scuola: con il 6 in condotta niente promozione. La ha deciso il CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il 6 in condotta a scuola niente promozione. il Disegno di legge, appena varatao dal CdM, per l'istituzione della filiera formativa tecnologico- professionale e per la revisione del voto in condotta che avrà più importanza nella valutazione complessiva di uno studente. Verrà ripristinato alle medie. Con il 6 scatta debito scolastico. Per il ministro dell'Istruzione, Valditara,l'istruzione tecnica diventa "un canale di serie A". La riforma del voto in condotta "responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti". - (PRIMAPRESS)