Salario minimo, Meloni: “Una priorità ma affrontato nella sua complessità. Coinvolgeremo il Cnel”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'incontro di ieri a Palazzo Chigi sul salario minimo tra la premier Meloni e le opposizioni non è andata proprio come si aspettavano Schein e Conte

La Presidente del Consiglio ha comunicato di voler coinvolgere, in 60 giorni, le parti e il Cnel "Aiutare le famiglie dal punto di vista economico è una delle nostre priorità. Il contrasto al lavoro povero va affrontato nella sua complessità. Ci sono divergenze e io ho proposto un confronto più ampio, coinvolgendo anche Cnel". "Siamo aperti al confronto. Abbiamo proposto di fare un lavoro insieme nei prossimi 60 giorni, per favorire il lavoro giusto e salari adeguati". "Punto ad una proposta prima della Legge di Bilancio",ha concluso ma lasciando insoddisfatte le opposizioni. - (PRIMAPRESS)