Riforma SIS 118: al ministro della Salute, Orazio Schillaci le proposte di Balzanelli per i dipartimenti provinciali di Emergenza Territoriale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha incontrato il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, sul tema di prioritario interesse nazionale, della riforma legislativa del Sistema di Emergenza Territoriale 118. Balzanelli ha affidato al ministro la richiesta di una riforma non più rinviabile, di valorizzare il Sistema 118 del Paese, potenziando la sua riconosciuta azione "salvavita" di un servizio no-stop verso la popolazione nazionale. La proposta, illustrata da Balzanelli al ministro si è articolata sulla configurazione dei Sistemi 118 in dipartimenti provinciali di Emergenza Territoriale; l'assicurazione di standard prestazionali di eccellenza con obbligo di adempimento da parte di tutti i territori regionali, per cui chiunque si trovi in una condizione di emergenza sanitaria deve essere soccorso dal 118 entro 8 minuti dalla chiamata in area urbana, da un mezzo di soccorso con medico ed infermiere a bordo; il riconoscimento di indennità incentivanti di rischio ambientale e biologico per tutti gli operatori del Sistema, medici, infermieri, autisti e soccorritori.

Il ministro della salute Orazio Schillaci ha espresso al Presidente Balzanelli l'apprezzamento per l’impegno delle squadre di soccorso del 118 ed ha assicurato il massimo impegno per valorizzare il servizio sulle basi delle proposte illustrate considerandole un primo passo verso una riforma moderna e di ampio respiro del servizio sanitario nazionale.

"Ringrazio il ministro Schillaci - ha dichiarato alla fine dell'incontro Balzanelli - cui noi operatori sul campo ci rivolgiamo con fiducia, nella certezza che potenziare il Sistema 118 risolvendo le criticità che lo affliggono, si tradurrà in una maggiore capacità di salvare vite”. - (PRIMAPRESS)