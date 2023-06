Nomine Inps e Inail: ecco chi sono Galera e D’Ascenzo, i vertici incaricati della riforme dei due istituti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il commissariamento da parte del governo di Inps e Inail, e la lunga attesa preceduta dal totonomine, la scelta è caduta su due tecnici. Ieri la firma del Dpcm che ha assegnato l'incarico a Micaela Galera come commissario dell’inps e Fabrizio D’Ascenzo per l’Inail. Ma chi sono e da dove provengono i due nominati?Gelera, romana classe 1972, è considerata molto vicina alla ministra del Lavoro Marina Calderone ed è stata consulente della cassa di previdenza dei consulenti del lavoro. Per l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la scelta è caduta su D’Ascenzo, anche lui romano di 56 anni, preside della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma.

Ora il loro compito sarà di attuare, entro 90 giorni, le riforme indicate dalla governance e a provvedere anche alla costituzione del CdA e della nomina del Direttore Generale.