Migranti, Piantedosi “Numeri in diminuzione”. Opposizioni: “Il ministro ha bisogno di un nuovo pallottoliere”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono oltre 1800 i migranti stipati nell'hotspot di Lampedusa che devono essere ricollocati in altri centri italiani. La situazione ormai cronica rende difficile digerire i numeri snocciolati dal governo su una riduzione dei flussi: "La Tunisia a maggio, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso,ha re- gistrato +1008%,oggi +386%,in Libia era +167,ora +13 %".Così ai giornalisti do- po il Cdm il sottosegretario alla Pre- sidenza Alfredo Mantovano."Numeri importanti -ha detto- ma il governo sta cominciando a vedere i primi risultati" E il ministro Piantedosi:"Rispetto alle circa 74mila persone arrivate dalla Tunisia" quest'anno il governo tunisino "ha bloccato a terra o recuperato in mare 42.126 migranti al 22 agosto 2023. C'è qualche elemento d'incoraggiamento". Dall'opposizione arriva una pungolatura: "Il ministro Piantedosi avrà bisogno di un nuovo pallottoliere". - (PRIMAPRESS)