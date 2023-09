Migranti: la libertà a pagamento per evitare i Centri di accoglienza entra in Gazzetta Ufficiale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuove misure in G.U. per contenere le immigrazioni illegali. Per evitare l'ingresso nel Cpr (Centro accoglienza regionale) In alternativa al trattenimento in una struttura specifica,in attesa di accertamento del diritto all'asilo, un migrante potrà versare una garanzia finanziaria di quasi 5 mila euro. Lo prevede un decreto del ministero dell'Interno,pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La disposizione si applica a chi può essere trattenuto durante la procedura alla frontiera e proviene da un Paese sicuro. La cifra deve garantire al migrante, per il periodo massimo di trattenimento (4 settimane),"un alloggio,la sussistenza e la somma per rimpatrio". - (PRIMAPRESS)