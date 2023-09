Migranti, il CdM approva due provvedimenti: Centri di permanenza regionali e trattenimento a 18 mesi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il Consiglio dei Ministri di oggi a Palazzo Chigi il governo adotta una stretta contro l'emergenza sbarchi con due grandi novità che riguardano organizzazione del sistema di accoglienza in Italia: l'esistenza di almeno un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in ogni regione e l'aumento del trattenimento dei migranti entrati illegalmente nel nostro Paese fino a 18 mesi, ovvero il massimo consentito dalla normativa europea. Così è stato stabilito nel Consiglio dei ministri di oggi.

I Centri di permanenza per i rimpatri ospitano di cittadini in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione. La legge finora prevede che la permanenza duri "per il tempo strettamente necessario" e il cittadino straniero "deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità". Il trattenimento finora poteva essere disposto per un tempo massimo di 90 giorni, ma in casi particolari poteva essere prorogato di altri 30. Adesso si potrà arrivare a un totale di 180. Secondo quanto indicato sul sito del Viminale, i Crp sono a: Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d'Isonzo (Gorizia), Macomer (Nuoro), Palazzo San Gervasio (Potenza), Roma, Torino, Trapani. - (PRIMAPRESS)