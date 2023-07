L'Italia unita nei saldi da oggi ad eccezione della provincia di Bolzano e Trentino Alto Adige

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia unita nei saldi estivi. Con qualche giorno d'anticipo e differentemente agli altri anni il via a prezzi sontati nei negozi tocca conteporaneamente un po' tutta l'Italia e inizieranno questa mattina. Unica eccezione sarà solo la provincia di Bolzano e il Trentino Alto Adige che dovranno attendere il prossimo fine settimana. Per tutti poi dureranno 6 settimane. Secondo Confcommercio, quest'anno le previsioni per l'acquisto di capi scontati per ogni famiglia si agira in media sui 213 euro, pari a 95 euro pro capite per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. - (PRIMAPRESS)