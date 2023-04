Invecchiamento e denatalità, Giorgetti (MEF): "Entro l'anno introdurremo un bonus per genitori"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tagliare tasse a chi fa figli. Sarebbe questa l'intenzione del governo anticipata dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Introdurre entro l'anno un bonus familiare per i genitori. Sarebbe ancora da definire il meccanismo fiscale, se si tratterà cioè di una detrazione, di un taglio delle tasse patrimoniali o sul lavoro ma a questa ipotesi starebbe già lavorando il MEF. "Il ministro formalizzerà la proposta nei prossimi giorni. I nuclei familiari, secondo alcune anticipazioni, composti da almeno due figli non pagheranno le tasse ma in che percentuale è ancorsa de definire. In altre parole bisognerà capire il meccanismo che, tuttavia, sembra delineato nelle intenzioni di governo. - (PRIMAPRESS)