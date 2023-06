Interventi inondazione Emilia Romagna, Bonaccini:”Stimati danni per 900 mln”. Coldiretti: “100 mila ettari nel fango”

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - "È di nove miliardi complessivi la stima dei danni sui territori alluvionati. E abbiamo inviato la stima al governo". "Non bisogna confondere i due miliardi di interventi annunciati le scorse settimane perchè parliamo di fondi che non potranno essere spesi per l'emergenza ma per ammortizzatori sociali ad altre contribuzioni. Romagna, 100.000 gli ettari nel fango Dopo la devastante alluvione che ha colpito la Romagna, l'acqua ha lasciato il posto a un pesante strato di sabbia e limo su oltre 100.000 ettari coltivati.Così Coldiretti, che lancia l'allarme: una crosta impermeabile soffoca i terreni e rende impossibili gli scambi gassosi fondamentali per le radici delle piante. Frutteti e vigneti stanno morendo per asfissia radicale, con perdita di produzione per i prossimi 4 o 5 anni. E'necessario arare in profondità per diluire limo e sabbia in superficie. - (PRIMAPRESS)