Femminicidi: ecco le novità alle nuove norme “Codice Rosso”. Carfagna (Azione): “Si può fare di più”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La proposta di legge sulle nuove norme del il "Codice Rosso", passata oggi alla Camera dopo aver ottenuto già il via libera dal Senato, è stata votata nello stesso giorno dell'ultimo femminicidio ai danni di una donna di 39 anni, uccisa a Marsala a colpi di pistola dall'ex compagno poi suicidatosi. La norma si inserisce nell'ambito del cosiddetto 'Codice rosso': prevede un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, che ricorre quando il pm, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, non senta la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. In sede di dichiarazione di voto diversi i dubbi emersi sulla necessità di fare di più. "Per quanto importante, si tratta comunque di un ritocco non all'altezza della situazione. Non può essere questa l'unica risposta alla drammatica escalation di aggressioni, violenze, persecuzioni e femminicidi alla quale stiamo assistendo", ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione. . - (PRIMAPRESS)