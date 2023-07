Consiglio Nazionale Forza Italia, Antonio Tajani eletto Segretario Generale: il presidente resta Silvio Berlusconi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Segretario e non Presidente di Forza Italia. Oggi la nomina di Antonio Tajani a segretario nazionale ‘pro tempore’ di Forza Italia. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito che lo ha eletto all'unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso. Il voto è avvenuto per alzata di mano. Il ministro degli Esteri chiarisce perché non l'incarico di presidente ma di segretario: "non sarà più possibile avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo al Consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede la parola ‘presidente’ con la parola ‘segretario nazionale’ perché per noi c'è un solo presidente”. Commozione e applausi all'assise aperta stamani a Roma: la prima, in quasi trent'anni, senza Silvio Berlusconi.

All'apertura dei lavori, le parole di Tajani: “Vi prego di rimanere in piedi, questo è il primo Consiglio che si svolge senza Silvio Berlusconi, credo che sia meglio dedicare più che un minuto di silenzio, un minuto di applausi ma vedo che l'applauso è partito spontaneo”.

Berlusconi è stato comunque presente, grazie alla lettera letta dal palco da chi è stato indicato come l'erede politico naturale alla futura guida del partito: "Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d'ora in poi per continuare a far valere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e la sua azione. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro". - (PRIMAPRESS)