Concessioni pubbliche: nasce la mappatura digitale trasparente presso il Mef

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera ad una mappatura delle concessioni pubbliche comprese quelle Baleari. Sembrerà strano nell'era della digitalizzazione ma in IItalia non esisteva una vera e propria mappatura di tutte le concessioni pubbliche tanto da perdere di vista l'insieme del valore del patrimonio del demanio. Con il decreto approvato dal CdM per la "mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici" è stato così costituito presso il Mef il sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni.