Cinema in Festa: è record di presenze in sala. Borgonzoni (Mic): “492 mila ingressi nella prima giornata”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il primo giorno di Cinema in Festa incassa un altro straordinario risultato, sulla scia di un’estate all’insegna del ritorno del pubblico in sala grazie anche alla campagna promossa dal Ministero della Cultura Cinema Revolution, di cui quest’anno l’iniziativa fa parte. Con 492 mila ingressi, segnato un +70%. Il 18 settembre 2022 – primo giorno di promozione dell’anno scorso – gli ingressi erano stati 288 mila. Ringrazio nuovamente tutto il settore del cinema italiano e internazionale che ha creduto nella ripartenza della fruizione dei film nelle sale. Ci aspettano ancora tante sfide, ma stiamo mettendo buone basi per superarle”. Così il Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dei dati registrati nel primo dei cinque giorni (17-21 settembre) della seconda edizione del 2023 di Cinema in Festa, che porta il pubblico al cinema a soli 3,50 euro in tutta Italia.

Alcuni gestori di sale cinematografiche a Roma hanno dichiarato di aver avuto un boom di presenze soprattutto di adolescenti. - (PRIMAPRESS)