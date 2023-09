Caro affitti studenti: si allarga la protesta delle “Tende” in 23 città dopo Roma e Milano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cresce la protesta degli studenti contro il caro-affitti nelle città universitarie. La protesta si estende in 25 città dopo Roma e Milano che avevano dato vita ad un movimento per attirare l'attenzione su costi insostenibili per chi deve frequentare un ateneo lontano da casa. Ora la mobilitazione si allarga in altre 23 città, per una settimana di iniziative, con lo slogan "Vorrei un futuro qui". Con Roma sono gia partite Lecce, Palermo, Torino, Bologna e Perugia, le altre seguiranno. E pochi giorni dopo l'inizio della scuola, il primo sciopero di settore, indetto dalla Csle (Confederazione sin dacati lavoratori europei). Riguarda personale docente e Ata. - (PRIMAPRESS)