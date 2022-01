Elezioni Quirinale: fissate le regole per il voto dei grandi elettori “positivi” con il Dl firmato da Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con il Dl per il voto dei grandi elettori "positivi" firmato ieri sera dal presidente Mattarella, sono state fissate le "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del presidente Repubblica". I grandi elettori "positivi" potranno arrivare a Roma con mezzo proprio o sa- nitario, potranno recarsi esclusivamente in Parlamento per votare, nell'area predisposta nel garage della Camera, e dovranno fare subito rientro nel domicilio, residenza o luogo preposto. Banditi contatti al di fuori dei funzionari, e dei segretari d'Aula presenti al voto. Sono queste le regole riportate nel dispositivo. - (PRIMAPRESS)