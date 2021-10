CdM Catasto, Draghi: "si tratta di un rilevamento statistico che richiederà 5 anni.Non ci saranno aumenti""

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il CdM di oggi ha discusso e approvato la delega fiscale. Vorrei puntualizzare che è una legge delega che andrà riempita di contenuti, con un ulteriore momento di confronto". Così il premier Draghi, al termine del Cdm al quale non ha partecipato la Lega, che aveva chiesto più tempo per esaminare la bozza. "Non è una revisione del Catasto,ma una riformulazione.Ci vorranno almeno 5 anni e le rendite restano invariate. Nessuno pagherà di più o di meno". Draghi chiarisce che si tratta di un necessario rilevamento statistico per aggiornare in seguito costi adeguati alla reale consistenza delle superfici e delle aree dove si trovano. Sulla questione fisco, il ministro Franco spiega che l'obiettivo è di diminuire la pressione della tassazione per allinearsi ad uno standard qurope che al momento ci vede di circa due punti al di sopra di tutti i paesi UE. Al contempo si cercherà di eliminare la polverizzazione di scadenze per rientrare in un piano più organico di programmazione del pagamento delle imposte. - (PRIMAPRESS)